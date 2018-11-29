В Челябинске обиженный мужчина поджег авто своей бывшей

СЕГОДНЯ 11:40 2018-11-29T11:40:27+03:00

За это на парня завели уголовное дело

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Полицейские Тракторозаводского района задержали мужчину, которого подозревают в поджоге иномарки на улице Грибоедова в Челябинске, сообщает пресс-служба УМВД по городу Челябинску.

Все случилось в ночь на вторник, 27 ноября. 39-летня хозяйка автомобиля проснулась от зарева за окном. Выглянула во двор — горит машина. Женщина сразу обратилась в полицию, а чуть позже, по записям расположенных неподалеку от места ЧП видеокамер, опознала преступника. Им оказался ее бывший сожитель.

35-летний мужчина, житель Сосновского района области, уже задержан. До сих пор он ни разу не попадал в поле зрения силовиков. А теперь на отвергнутого Ромео завели уголовное дело.

За умышленную порчу чужого имущества ему могут назначить принудительные работы и даже лишить свободы. Помимо этого, парню придется возместить причиненный материальный ущерб на сумму 50 тысяч рублей.

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