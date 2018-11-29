2018-11-29T11:59:25+03:00
Общество

Жители Челябинска смогут летать в Казань самолетом

Причем, два раза в неделю
Лидия ПЕСКОВА
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Казань давно полюбилась нашим туристам. Теперь добраться до ее красот будет легче.Казань давно полюбилась нашим туристам. Теперь добраться до ее красот будет легче.Фото: Антон ПИКУС
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Челябинск и столицу Татарстана, город Казань, свяжет новый авиарейс. Об этом сегодня, 29 ноября, заявили в пресс-службе челябинского аэропорта.

Новый рейс открывает компания «ЮВТ-АЭРО». Самолет CRJ-200, вмещающий 50 пассажиров, будет летать дважды в неделю по средам\четвергам (время плавает из разницы часовых поясов) и по воскресеньям.

Среда: время вылета из Казани — 20.00, время прибытия в Челябинск — 23.30.

Четверг: время вылета из Челябинска — 00.30, время прибытия в Казань в среду — 23.50.

Воскресенье: время вылета из Казани — 13.50, время прибытия в Челябинск — 17.10. Время вылета из Челябинска — 18.00, время прибытия в Казань — 17.20.

Продажа билетов открыта по 27 декабря 2018 года. Цена перелета в одну сторону — 4764 рублей.

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