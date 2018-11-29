2018-11-29T20:51:03+03:00
Общество

Бывший вице-губернатор Курганской области задержан за получение крупной взятки

Вместе с ним в СИЗО оказались посредник и взяткодатель
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: СУ СК России по Челябинской области.Фото: СУ СК России по Челябинской области.
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В четверг, 29 ноября, в Кургане задержали бывшего вице-губернатора Зауралья Романа Ванюкова. Экс-чиновника подозревают в получении крупной взятки, сообщает СУ СК России по Курганской области.

По версии следствия, возглавлявший департамент строительства области Ванюков получил взятку от директора коммерческой организации, которая выступала подрядчиком при капитальном ремонте местной автодороги. За 26 млн рублей Ванюков должен был проконтролировать, чтобы его департамент вовремя перевел деньги за работу строителей. Из заявленной суммы Ванюков успел получить три миллиона.

— Накануне задержания чиновника проведено более десяти обысков по месту жительства Ванюкова, взяткодателя и посредника, а также их близких, — говорят в следственном комитете. — Также обыски проводились в офисах нескольких коммерческих организаций. Изъяты значительные суммы денег, улики и документы.

Посредник и взяткодатель также задержаны. В ближайшее время всем троим будет избрана мера пресечения.

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