В Челябинской области на адресной табличке перепутали инициалы Юрия Гагарина
В Троицке на перекрестке улиц Красноармейская и имени Юрия Гагарина недавно появилась вывеска с указанием улицы. Новая, аккуратная, но безграмотная. На табличке написано — «улица им. А.Ю. Гагарина».
Троичане в соцсетях обсуждают грамотеев.
— Респект за внимательность, — написала местная жительница Дина.
— Можно допустить здесь опечатку, но разумный человек бы ее заметил, это же кто-то утвердил! Позор, — высказалась Юлия.
Жители города гадают, как появилась такая надпись. Одни считают, что ошибся заказчик, отправивший в типографию неверные данные, другие — что ошибся изготовитель. А третьи шутят, что улица названа не именем первого космонавта, а в честь другого человека.
Интересно, что под названием улицы на русском языке, дано название на английском — Gagarin street.
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