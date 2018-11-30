В Челябинской области на адресной табличке перепутали инициалы Юрия Гагарина

СЕГОДНЯ 09:10 2018-11-30T09:13:56+03:00

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В Троицке на перекрестке улиц Красноармейская и имени Юрия Гагарина недавно появилась вывеска с указанием улицы. Новая, аккуратная, но безграмотная. На табличке написано — «улица им. А.Ю. Гагарина».

Троичане в соцсетях обсуждают грамотеев.

— Респект за внимательность, — написала местная жительница Дина.

— Можно допустить здесь опечатку, но разумный человек бы ее заметил, это же кто-то утвердил! Позор, — высказалась Юлия.

Жители города гадают, как появилась такая надпись. Одни считают, что ошибся заказчик, отправивший в типографию неверные данные, другие — что ошибся изготовитель. А третьи шутят, что улица названа не именем первого космонавта, а в честь другого человека.

Интересно, что под названием улицы на русском языке, дано название на английском — Gagarin street.

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