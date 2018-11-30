2018-11-30T09:13:56+03:00
Общество

В Челябинской области на адресной табличке перепутали инициалы Юрия Гагарина

Ошибка в имени первого космонавта возмутила местных жителей
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Когда заменят табличку — неизвестно. Фото: газета «Регион».Когда заменят табличку — неизвестно. Фото: газета «Регион».
Изменить размер текста:

В Троицке на перекрестке улиц Красноармейская и имени Юрия Гагарина недавно появилась вывеска с указанием улицы. Новая, аккуратная, но безграмотная. На табличке написано — «улица им. А.Ю. Гагарина».

Троичане в соцсетях обсуждают грамотеев.

— Респект за внимательность, — написала местная жительница Дина.

— Можно допустить здесь опечатку, но разумный человек бы ее заметил, это же кто-то утвердил! Позор, — высказалась Юлия.

Жители города гадают, как появилась такая надпись. Одни считают, что ошибся заказчик, отправивший в типографию неверные данные, другие — что ошибся изготовитель. А третьи шутят, что улица названа не именем первого космонавта, а в честь другого человека.

Интересно, что под названием улицы на русском языке, дано название на английском — Gagarin street.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В торговых центрах Челябинска бесплатно привьют от гриппа
Житель Челябинской области «занимировал» дом, потому что сожительница не открыла ему дверь
В Челябинской области пенсионерка погибла при пожаре в своей квартире
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 9 месяцев 2018 года в соответствии с МСФО
В Челябинске пенсионеры штурмуют офис несуществующей газовой компании
Жители Челябинска жалуются на устрашающие заборы на Алом поле
Бывший вице-губернатор Курганской области задержан за получение крупной взятки
Водителей троллейбусов и трамваев в Челябинске обяжут представлять себя и кондуктора пассажирам
Иномарка сбила двух парней на зебре в центре Челябинска
Директор МУПа из Челябинской области украл грузовик рыбы
Дрессировщик из Челябинской области выставил на продажу трио верблюдов
Подключиться к «цифре». По решению Бориса Дубровского южноуральские льготники получат компенсацию