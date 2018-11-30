На «УралАЗ» появится около 300 новых рабочих мест

СЕГОДНЯ 13:19 2018-11-30T13:19:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 30 ноября, губернатор Борис Дубровский с рабочим визитом посетил Миасс. Здесь он встретился с руководством предприятия «УралАЗ», осмотрел выпускаемую на автозаводе технику. Предприятие входит в группу «ГАЗ». Новинка модельного ряда — автомобили, работающие на альтернативном топливе.

Отрадно, что автозавод полностью обновил модельный ряд. Здесь серийно выпускаются автомобили на компримированном природном газе.

Губернатор встретился с руководством «УралАЗа».

— Радует, что в Миассе возобновляется полномасштабный бизнес. На территории автозавода будет и торговый дом, и конструкторская часть. Все это возвращается в Миасс. Миасский автозавод будет не просто одним из производственных цехов группы «ГАЗ», а полнофункциональным бизнесом. Это плюсом даст от 200 до 300 новых рабочих мест — хорошо как для Миасса, так и для области,- подчеркнул Борис Дубровский.

Кстати, автозавод в Миассе был создан 77 лет назад, 30 ноября 1941 года решением Государственного комитета обороны.