2018-11-30T15:09:27+03:00
Общество

Стоят без дела: на запуск уже готовых станций метро в Челябинске нет денег

Администрация Челябинска только поддерживает состояние подземной инфраструктуры
Ольга АНТОНОВА
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Губернатор Борис Дубровский тоже бывал в челябинском метро. Фото: gubernator74.ruГубернатор Борис Дубровский тоже бывал в челябинском метро. Фото: gubernator74.ru
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Эпопея челябинского метро — горестная песнь. Из-за отсутствия денег на завершение строительства только и остается, что поддерживать уже построенное. Фактически полностью готовы две станции — «Торговый Центр» и «Комсомольская площадь», дело за малым — отделкой. Конечно, схема метро нуждается в корректировке, и вести подземку нужно, например, на Северо-Запад, где построены огромные микрорайоны. Подземку, вроде бы, решено строить. Но кто бы денег дал...

В отсутствии федерального финансирования средств местного бюджеты хватает на малое — на поддержку существующего. Администрация города объявила аукцион на проведение работ по поддержке тоннелей. Цена контракта — 263 млн руб, что на 78 млн руб меньше, чем в прошлом году. В прошлом году этой работой занималось предприятие «Челябметрострой».

Все ж готово уже! Еще бы денег... Фото: gubernator74.ru

Все ж готово уже! Еще бы денег... Фото: gubernator74.ru

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