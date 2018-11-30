Жители Челябинска за сутки собрали 66 литров крови для земляка, которого зажало между машинами

СЕГОДНЯ 15:55 2018-11-30T15:56:42+03:00

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Информация о том, что Денису Пустозерову срочно требуется кровь, вечером молниеносно облетела СМИ и соцсети. С утра неравнодушные жители выстроились в очередь на станции переливания крови.

Денису требовалась редкая группа крови — третья отрицательная. На помощь 40-летнему челябинцу пришло 211 человек. Это не только жители Челябинска, но и Магнитогорска.

— Нам до сих пор звонят люди и спрашивают, нужна ли еще кровь. Конечно же, нужна — любой группы и резус-фактора, для других больных. Ведь нужно пополнять банк крови регулярно. Вчера Денису провели вторую операцию, к сожалению, одну ногу пришлось ампутировать, вторая функционирует, в ней есть пульсация, — говорит родственница Ксения Пустозерова.

Напомним, авария, в которой пострадал Денис Пустозеров произошла 28 ноября, на северо-западе Челябинска. Денис остановился, чтобы помочь водителю заглохшей «четверки». Он подцеплял трос к ней, в этот момент в машины врезался «Москвич». Денис оказался зажатым между двумя автомобилями.

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, ему сразу же сделали операцию и перелили более восьми литров крови. Сейчас его жизнь вне опасности, родственникам разрешили его посещать.

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