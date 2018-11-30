Жители Челябинска за сутки собрали 66 литров крови для земляка, которого зажало между машинами
Информация о том, что Денису Пустозерову срочно требуется кровь, вечером молниеносно облетела СМИ и соцсети. С утра неравнодушные жители выстроились в очередь на станции переливания крови.
Денису требовалась редкая группа крови — третья отрицательная. На помощь 40-летнему челябинцу пришло 211 человек. Это не только жители Челябинска, но и Магнитогорска.
— Нам до сих пор звонят люди и спрашивают, нужна ли еще кровь. Конечно же, нужна — любой группы и резус-фактора, для других больных. Ведь нужно пополнять банк крови регулярно. Вчера Денису провели вторую операцию, к сожалению, одну ногу пришлось ампутировать, вторая функционирует, в ней есть пульсация, — говорит родственница Ксения Пустозерова.
Напомним, авария, в которой пострадал Денис Пустозеров произошла 28 ноября, на северо-западе Челябинска. Денис остановился, чтобы помочь водителю заглохшей «четверки». Он подцеплял трос к ней, в этот момент в машины врезался «Москвич». Денис оказался зажатым между двумя автомобилями.
Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, ему сразу же сделали операцию и перелили более восьми литров крови. Сейчас его жизнь вне опасности, родственникам разрешили его посещать.
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