2018-12-01T09:29:44+03:00
Дом. Семья

В Челябинской области лосей спасли от стаи голодных волков

Сохатых приютили в нацпарке «Зюраткуль»
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Фото: национальный парк "Зюраткуль"Фото: национальный парк "Зюраткуль"
Изменить размер текста:

10 лосей бежали от волков и оказались на территории национального парка «Зюраткуль». Там есть приют для диких животных. По информации ГТРК «Южный Урал», сохатых оставили зимовать. Тут их и накормят, и подлечат.

Среди новых обитателей приюта — шесть взрослых лосей и четыре детеныша. Почти все из них уже бывали в нацпарке. А кто-то здесь вырос. Лоси знают, что в приюте о них позаботятся, вот и бегут сюда в случае опасности, если заболеют или голодны.

Кстати, любой может увидеть и даже покормить величественных животных в Доме лося «Сохатка». Место: кордон «У трех вершин» (Алимпиев кордон). Национальный парк «Зюраткуль», Южный Урал.

Посещение бесплатное.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24