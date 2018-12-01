2018-12-01T16:09:26+03:00
Дом. Семья

В Челябинске соседи умершей пенсионерки грозят выкинуть на мороз ее 15 кошек

Животных срочно пристраивают в добрые руки
Ирина КАРЕЛИНА
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Кошкам нужен новый дом. Фото: Ангелина Кормина.Кошкам нужен новый дом. Фото: Ангелина Кормина.
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Помните рекламу «А за ней бежали ее 33 кошки...»? Так вот в жизни большое количество животных выглядит вовсе не так мило. В особенности, если их хозяин умирает и заботиться о четвероногих больше некому. Вот такая ситуация произошла в Челябинске:

Фото: Ангелина Кормина.

Фото: Ангелина Кормина.

— В соседях жила бабуля 78 лет. Положили в больницу с инсультом и инфарктом головного мозга. Она пролежала на полу в ванной три дня. Сегодня стало известно, что бабушка ночью умерла. С ней проживали около 15 кошек, из них одна беременная и три котенка. Сейчас кошки в квартире одни. Там для них сплошной туалет. Соседи грозятся выставить всех на мороз, потому как запах во всем подъезде стоит жуткий. Кошки и коты все ручные. Один только шуганый. Может, кто хочет захочет обзавестись новым другом? — написала Ангелина Кормина на своей странице в VK.

Одну кошечку уже забрал местный приют. Трех котиков пристроили в добрые руки. Но осталось еще много красивых и ухоженных питомцев: здоровых, приученных к лотку, не бродивших по подвалам. Кому нужна мурлыка, пишите срочно Ангелине.

Фото: Ангелина Кормина.

Фото: Ангелина Кормина.

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