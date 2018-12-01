2018-12-01T16:44:21+03:00
Общество

В Челябинске открылся прокат на муниципальной лыжной базе

«Комсомолка» узнала цены на аренду инвентаря
Ирина КАРЕЛИНА
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Лыжная база в ЧелябинскеЛыжная база в ЧелябинскеФото: Алексей МИКУШИН
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В первый день зимы у любителей лыж и активного образа жизни — настоящий праздник. Снега за последние дни навалило достаточно. И в Шершневском бору, где расположена городская лыжная база, специалисты уже подготовили несколько трасс. База, в свою очередь, открыла прокат лыжного инвентаря.

По словам руководителя МБУ «Спортивный город» Эркина Маматова (учреждение курирует работу городской лыжной базы) сегодня в прокате имеется более 500 лыжных комплектов, и база может обеспечить потребности всех желающих.

Стоимость проката лыжного комплекта на два часа (лыжи, ботинки, палки) для взрослых и детей: полупластиковые — 120 и 80 руб. соответственно, пластиковые — 160 и 100 руб. В услуги проката входит пользование гардеробом. Залог — от двух до трех тыс. руб., либо паспорт или водительское удостоверение. На один документ можно получить два комплекта снаряжения.

Лыжная база (ул. Лесопарковая, 2а) работает ежедневно с 9 до 17 часов. Выдача инвентаря до 15 часов.

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