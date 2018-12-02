В Челябинской области хулиганы украли морковку со скульптуры зайца

СЕГОДНЯ 09:47 2018-12-02T09:47:08+03:00

Магнитогорцы предположили, что разворошить фигуру могли подростки или пьяные прохожие. Фото: группа во ВКонтакте «Черное&Белое Магнитогорск».

Испорченный арт-объект стал поводом для жаркого обсуждения в соцсетях

Изменить размер текста: A A

В Магнитогорске неизвестные вырвали морковь со скульптуры зайца, установленной у входа в городской парк. Причем досталось не только зайцу, но и городской новогодней елке.

Забавная фигурка появилась еще и в июле. Горожанам она полюбилась сразу. С ушастым постоянно фотографировались и дети, и взрослые.

Забавная фигурка полюбилась горожанам. Фото: группа во ВКонтакте «Вечерний Магнитогорск».

Новость о том, что арт-объект испортили, серьезно возмутила магнитогорцев. Люди оставили под постом во ВКонтакте больше сотни гневных комментариев.

— Чем интересно помешала морковь, которая была на Тыл фронту?! У зайца оторвали морковь и принесли на куранты, бросили под елку. Еще у елки ветки повытаскивали, — написал местный житель Сергей.

— Вот и как можно ныть о том, что у нас в городе все плохо. Когда все сами ломают. Нелюди какие-то. Стыдно должно быть. Найти, оторвать руки, — высказался еще один горожанин.

Магнитогорцы предположили, что разворошить фигуру могли подростки или пьяные прохожие. Кстати, а парке установлены камеры, но это ничуть не испугало вандалов.

Оторванную морковку передали в компанию, которая установила зайца. На днях ее вернут в лапы ушастому.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.