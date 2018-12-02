В Челябинской области хулиганы украли морковку со скульптуры зайца
В Магнитогорске неизвестные вырвали морковь со скульптуры зайца, установленной у входа в городской парк. Причем досталось не только зайцу, но и городской новогодней елке.
Забавная фигурка появилась еще и в июле. Горожанам она полюбилась сразу. С ушастым постоянно фотографировались и дети, и взрослые.
Забавная фигурка полюбилась горожанам. Фото: группа во ВКонтакте «Вечерний Магнитогорск».
Новость о том, что арт-объект испортили, серьезно возмутила магнитогорцев. Люди оставили под постом во ВКонтакте больше сотни гневных комментариев.
— Чем интересно помешала морковь, которая была на Тыл фронту?! У зайца оторвали морковь и принесли на куранты, бросили под елку. Еще у елки ветки повытаскивали, — написал местный житель Сергей.
— Вот и как можно ныть о том, что у нас в городе все плохо. Когда все сами ломают. Нелюди какие-то. Стыдно должно быть. Найти, оторвать руки, — высказался еще один горожанин.
Магнитогорцы предположили, что разворошить фигуру могли подростки или пьяные прохожие. Кстати, а парке установлены камеры, но это ничуть не испугало вандалов.
Оторванную морковку передали в компанию, которая установила зайца. На днях ее вернут в лапы ушастому.
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