Арестован предполагаемый виновник ДТП с пятью погибшими на трассе между Челябинском и Екатеринбургом

СЕГОДНЯ 11:00 2018-12-02T11:00:14+03:00

Тот самый оторвавшийся прицеп. Причем сама фура цела и невредима. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

Его заключили под стражу из опасений, что он может скрыться или начнет давить на свидетелей

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Каслинский городской суд арестовал на два месяца 23-летнего водителя фуры, устроившего массовое ДТП на трассе Челябинск — Екатеринбург. Отцепившийся прицеп большегруза, которым он управлял, убил пятерых. В их числе ветеран челябинского дзюдо и криминальный авторитет.

По версии следствия, к заносу прицепа могло привести то, что на фуре были установлены разные шины. Ехать на такой машине было нельзя. Перед выездом в рейс водитель должен был убедиться, что автомобиль исправен, но не сделал этого.

— Следователь ходатайствовал об аресте обвиняемого, ссылаясь на то, что тот может скрыться или оказывать давление на свидетелей. Он является гражданином и жителем Казахстана, на территории России не имеет регистрации и официального заработка. Адвокат возражал против заключения водителя под стражу, указав, что у него в Казахстане маленький ребенок, скрываться от следствия он не намерен. Просил отпустить обвиняемого под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Прокурор ходатайство об аресте поддержал. В результате суд отправил водителя на два месяца в СИЗО, — рассказали в прокуратуре Каслей.

Обвиняемый будет под стражей до 30 января 2019 года.

Напомним, авария произошла поздним вечером 29 ноября. У фуры Volvo отцепился прицеп. Вылетев на встречную полосу, он буквально снес внедорожник Land Rover, эвакуатор и грузовую «Газель».

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