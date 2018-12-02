В Челябинской области экипаж ГИБДД устроил погоню со стрельбой за пьяным угонщиком
В Карталах мимо поста ДПС проехал автомобиль Geely, находящийся в угоне. Просьбу остановиться водитель проигнорировал и только прибавил скорость. Инспекторы бросились в погоню.
Угонщик мчался по городу, выезжал на «встречку», двигался по центру дороги, создавал угрозу для других участников дорожного движения.
Полицейские несколько раз выстрелили в воздух — лихач не отреагировал. Тогда инспекторы стали палить по колесам. Иномарка потеряла управление и остановилась.
Задержанный уже был ранее судим. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.
— Задержан ранее судимый 26-летний местный житель. Водительских прав у него нет. В момент задержания он был пьян. За нарушение ПДД по решению суда ему назначен административный арест 10 суток. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угон», — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.
Угонщику грозит до пяти лет тюрьмы.
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