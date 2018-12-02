Наказали за парковку: в Челябинске автомобиль обставили мусорными баками
Фото машины, окруженной мусорными баками, рассмешило челябинцев. Снимок сделан возле дома №17 по улице Захарченко, в Курчатовском районе.
— Машину обставили мусорными баками, видимо, мусоровоз не смог подъехать, — написал автор снимка Василий.
Рядом площадка для сбора мусора. На ней как раз недостает баков. По словам Василия, автомобилисты каждый день устраивают тут парковку. Ночью все заставлено машинами.
А вон и мусорная площадка, где недостает баков. Фото: группа во ВКонтакте «Регион-74 | Челябинск».
Горожане поддерживают тех, кто проучил водителя. Некоторые даже считают, что наказали его слишком мягко.
— Я б еще и мусор сверху высыпал за такую парковку, — добавил Александр.
Скорее всего, водитель урок усвоит, и впредь будет ставить машину в другом месте.
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