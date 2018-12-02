2018-12-02T13:39:20+03:00
Общество

Наказали за парковку: в Челябинске автомобиль обставили мусорными баками

Водителя могли проучить из-за того, что он загородил проезд мусоровозу
Валентина ВАГАНОВА
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Водитель уже наверняка оценил «шутку». Фото: группа во ВКонтакте «Регион-74 | Челябинск».Водитель уже наверняка оценил «шутку». Фото: группа во ВКонтакте «Регион-74 | Челябинск».
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Фото машины, окруженной мусорными баками, рассмешило челябинцев. Снимок сделан возле дома №17 по улице Захарченко, в Курчатовском районе.

— Машину обставили мусорными баками, видимо, мусоровоз не смог подъехать, — написал автор снимка Василий.

Рядом площадка для сбора мусора. На ней как раз недостает баков. По словам Василия, автомобилисты каждый день устраивают тут парковку. Ночью все заставлено машинами.

А вон и мусорная площадка, где недостает баков. Фото: группа во ВКонтакте «Регион-74 | Челябинск».

А вон и мусорная площадка, где недостает баков. Фото: группа во ВКонтакте «Регион-74 | Челябинск».

Горожане поддерживают тех, кто проучил водителя. Некоторые даже считают, что наказали его слишком мягко.

— Я б еще и мусор сверху высыпал за такую парковку, — добавил Александр.

Скорее всего, водитель урок усвоит, и впредь будет ставить машину в другом месте.

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