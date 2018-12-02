Челябинский силач Эльбрус Нигматуллин приглашает горожан на бесплатные тренировки в городском бору
Пока одни челябинцы нежились в кровати в законный выходной, другие активно шагали по лесу следом за известным челябинским стронгменом Эльбрусом Нигматуллиным. Сегодня, 2 декабря, он провел для всех желающих бесплатную тренировку по скандинавской ходьбе.
— Сегодня мы активно провели утро! Потренировались, прогулялись по парку, пообщались за кружкой чая! На нашу воскресную тренировку приехали люди не только из Челябинска, но из Курганской области, Копейска и Аргаяша. Самому старшему 80 лет самому младшему 13, — написал спортсмен на своей странице в соцсети.
Ранее Эльбрус объявил, что будет проводить тренировки на свежем воздухе регулярно, по воскресеньям.
Следующая тренировка пройдет 9 декабря, в 10 часов. Сбор у памятника Курчатову. На тренировку приглашаются взрослые и дети от 6 лет.
— С собой берем хорошее настроение, палки для скандинавской ходьбы (можно лыжные или без них), чай в термосе, — добавил Эльбрус.
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Воскресная тренировка с Эльбрусом Нигматуллиным в Челябинске.