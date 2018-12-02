«Очередные выбросы?»: Жители Челябинска сняли на видео позеленевшую реку Миасс
Telegram-канал «Челябинское метро» опубликовал видео с позеленевшей рекой Миасс. На ролике видно, что воду окрашивает зеленая жидкость, которая течет из труб. Оператор комментирует за кадром, что «это в речку идут выбросы».
— Пассажиры, будьте внимательны: не наступайте в лужи зеленого цвета. Они могут оказаться рекой Миасс, — подписал автор видео.
Буквально через несколько минут появился еще один ролик с подписью «Без паники! Не исключено, что это маркер протечек».
С начала недели челябинские коммунальщики выявляют утечки в тепловых сетях и внутридомовых системах теплоснабжения. Для этого они вводят в воду зеленый краситель «Уранин». Он абсолютно безвредный. Однако проверка должна была закончиться 30 ноября. И непонятно, каким образом краситель мог попасть в реку?
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В Челябинске сняли на видео позеленевшую реку Миасс.Видео: Telegram-канал «Челябинское метро».