«Очередные выбросы?»: Жители Челябинска сняли на видео позеленевшую реку Миасс

СЕГОДНЯ 17:10 2018-12-02T17:19:49+03:00

Не исключено, что это маркер протечек, но откуда он взялся в реке? Фото: Telegram-канал «Челябинское метро».

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Telegram-канал «Челябинское метро» опубликовал видео с позеленевшей рекой Миасс. На ролике видно, что воду окрашивает зеленая жидкость, которая течет из труб. Оператор комментирует за кадром, что «это в речку идут выбросы».

— Пассажиры, будьте внимательны: не наступайте в лужи зеленого цвета. Они могут оказаться рекой Миасс, — подписал автор видео.

Буквально через несколько минут появился еще один ролик с подписью «Без паники! Не исключено, что это маркер протечек».

С начала недели челябинские коммунальщики выявляют утечки в тепловых сетях и внутридомовых системах теплоснабжения. Для этого они вводят в воду зеленый краситель «Уранин». Он абсолютно безвредный. Однако проверка должна была закончиться 30 ноября. И непонятно, каким образом краситель мог попасть в реку?

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