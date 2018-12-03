2018-12-03T04:17:30+03:00
Общество

В Челябинске на улице мужчина пытался поцеловать незнакомого пенсионера

И приставал к ребенку
Ирина КАРЕЛИНА
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Мужчина наклоняется, чтобы поцеловать незнакомого ему пенсионера. Фото: кадр из видео, соцсетиМужчина наклоняется, чтобы поцеловать незнакомого ему пенсионера. Фото: кадр из видео, соцсети
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Странный мужчина пугает жителей Ленинского района Челябинска. На прошлых выходныхочевидцы засняли, как он пристает к людям на остановке.

На одном из видео он ходит по пятам за девочкой лет 8. К счастью, она благополучно уезжает в маршрутке — туда мужчина не полез. Но он нашел себе новую жертву. Стал приставать к пенсионеру: трогал его и даже пытался поцеловать. Дедушка оттолкнул назойливого типа.

— Все, кто живет в Ленинском районе, будьте внимательны к этому человеку. Он не в себе, и явно началось обострение. Предупредите детей, — анонимно написал автор видео.

Мужчина ходит по пятам за девочкой. Фото: кадр из видео, соцсети

Мужчина ходит по пятам за девочкой. Фото: кадр из видео, соцсети

— Я его видела на «Авроре». Он ко мне подходил денег просить. Он психически не уравновешен, какую-то чушь стал рассказывать. Мне пришлось отказать ему в помощи, — прокомментировала пост в группе «Мошенники в Челябинске» в VK Яна Перевалова.

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