Автомобилисты возмущены: в Зауралье от гололеда дороги посыпают камнями

СЕГОДНЯ 04:18 2018-12-03T04:18:14+03:00

А они прилетают в машины

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Время разбрасывать камни. Видимо, так решили в Зауралье.

— Заметили, что дорогу камнем посыпали от гололеда, а не песком? — написали автомобилисты в группе «Интересный Курган» и приложили фото.

На нем видно, что камешки на снегу явно крупнее щебня.

— Вчера проезжал мимо машины, которая это рассыпала. Неприятно, когда об твой автомобиль бьются эти камни, — прокомментировал Евгений Папелюшин.

— Так они и в другие машины будут прилетать из-под колес. А если пешеходу в лоб?! — возмутился Александр Черемнов.

Впрочем, автомобилисты не были единогласны в этом вопросе. Некоторые написали, что лучше уж такие камни, чем соль, разъедающая шины.

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