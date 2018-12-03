Автомобилисты возмущены: в Зауралье от гололеда дороги посыпают камнями
Время разбрасывать камни. Видимо, так решили в Зауралье.
— Заметили, что дорогу камнем посыпали от гололеда, а не песком? — написали автомобилисты в группе «Интересный Курган» и приложили фото.
На нем видно, что камешки на снегу явно крупнее щебня.
— Вчера проезжал мимо машины, которая это рассыпала. Неприятно, когда об твой автомобиль бьются эти камни, — прокомментировал Евгений Папелюшин.
— Так они и в другие машины будут прилетать из-под колес. А если пешеходу в лоб?! — возмутился Александр Черемнов.
Впрочем, автомобилисты не были единогласны в этом вопросе. Некоторые написали, что лучше уж такие камни, чем соль, разъедающая шины.
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