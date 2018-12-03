2018-12-03T04:21:14+03:00
Дом. Семья

В Челябинской области поймали леща-мутанта

В соцсетях его назвали летучей рыбой
Ирина КАРЕЛИНА
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Лещ-мутант с разными плавниками. Фото: "Подслушано в Озерске" в VKЛещ-мутант с разными плавниками. Фото: "Подслушано в Озерске" в VK
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Житель Челябинской области словил леща, да не простого. Фото улова он выложил в соцсети.

— Открыл сезон, — пишет рыбак в группе «Подслушано Озерск». — Насторожился: что это такое? Прошу не кричать, мол, ловил в заразе какой-то. Нет. Ловил далеко от запрещенных водоемов. Может, кто-то объяснит из научных людей, или проведет экспертизу этой «золотой рыбки».

У леща на фото один плавник обычный, а второй — длинный-предлинный. Почти как у летучей рыбы. Так и прозвали этого леща подписчики группы.

Кто-то написал, что рыбка отращивала крылья, чтобы улететь отсюда. Другой пошутил, что плавник нарощенный.

— Это мутация. В природе такое бывает, даже если радиационный фон в норме. Видов золотых рыбок десятки. Все произошли от одного — золотого карася. Выведены с помощью селекции от как раз мутировавших особей, — прокомментировала Татьяна Даренских.

Это еще не все чудеса наших водоемов. Напомним, недавно студент из Челябинска поймал в реке сине-зеленую щуку.

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