Поехали! На улицы Челябинска впервые вышел украшенный огнями электротранспорт

СЕГОДНЯ 05:07 2018-12-03T05:08:25+03:00

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Те, кто вышел на улицу затемно, уже видели это чудо. На маршруты Челябинска впервые вышли два троллейбуса и два трамвая, щедро украшенные иллюминацией. Первые снимки светящихся вагонов уже появились в социальных сетях.

— В декабре мы украсим гирляндами трамваи № 3 и № 22, а также троллейбусы № 12 и № 26. Огни будут гореть в утреннее и вечернее время, — рассказали в ООО «ЧелябГЭТ».

Первый праздничный трамвай выходит из депо на линию. Фото: Виктория Путилова.

Украшать вагоны к празднику на предприятии уже стало традицией. В прошлом году в трамвае №5 развесили мишуру и поставили елку. А два года назад за руль одного из трамваев посадили Деда Мороза!

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