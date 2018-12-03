2018-12-03T05:08:25+03:00
Общество

Поехали! На улицы Челябинска впервые вышел украшенный огнями электротранспорт

На каких маршрутах развесили гирлянды
Лидия ПЕСКОВА
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Троллейбус украшают в депо. Фото: сообщество "Челябинский транспорт" в социальных сетях.Троллейбус украшают в депо. Фото: сообщество "Челябинский транспорт" в социальных сетях.
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Те, кто вышел на улицу затемно, уже видели это чудо. На маршруты Челябинска впервые вышли два троллейбуса и два трамвая, щедро украшенные иллюминацией. Первые снимки светящихся вагонов уже появились в социальных сетях.

— В декабре мы украсим гирляндами трамваи № 3 и № 22, а также троллейбусы № 12 и № 26. Огни будут гореть в утреннее и вечернее время, — рассказали в ООО «ЧелябГЭТ».

Первый праздничный трамвай выходит из депо на линию. Фото: Виктория Путилова.

Первый праздничный трамвай выходит из депо на линию. Фото: Виктория Путилова.

Украшать вагоны к празднику на предприятии уже стало традицией. В прошлом году в трамвае №5 развесили мишуру и поставили елку. А два года назад за руль одного из трамваев посадили Деда Мороза!

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