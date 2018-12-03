В Челябинске утро началось с 9-балльных пробок на дорогах

СЕГОДНЯ 07:09 2018-12-03T07:12:41+03:00

Часть улиц в городе стоят до сих пор

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Свежего снега не было, но движение на дорогах Челябинска все равно затруднено. После восьми утра, когда на улицы вышел основной поток транспорта, пробки в городе достигали 9 баллов.

Сейчас, по оценке сервиса Яндекс-пробки, ситуация изменилась в лучшую сторону. Пробки оцениваются в 7 баллов.

Хуже всего дела обстоят на таких участках дороги, как:

— проспект Победы от Северокрымской до Свердловского проспекта в сторону центра (7 км в час);

— ул. Братьев Кашириных от Свердловского проспекта до Кирова в сторону центра (7 км в час);

— автодорога Меридиан от Механической до ул. Потемкина в сторону проспекта Ленина (10 км в час);

— проспект Ленина от Комсомольской площади до поворота на ул. Воровского в сторону центра (7 км в час).

В разных районах города зафиксированы 6 ДТП, они также затрудняют движение автотранспорта.

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