В Челябинске утро началось с 9-балльных пробок на дорогах
Свежего снега не было, но движение на дорогах Челябинска все равно затруднено. После восьми утра, когда на улицы вышел основной поток транспорта, пробки в городе достигали 9 баллов.
Сейчас, по оценке сервиса Яндекс-пробки, ситуация изменилась в лучшую сторону. Пробки оцениваются в 7 баллов.
Хуже всего дела обстоят на таких участках дороги, как:
— проспект Победы от Северокрымской до Свердловского проспекта в сторону центра (7 км в час);
— ул. Братьев Кашириных от Свердловского проспекта до Кирова в сторону центра (7 км в час);
— автодорога Меридиан от Механической до ул. Потемкина в сторону проспекта Ленина (10 км в час);
— проспект Ленина от Комсомольской площади до поворота на ул. Воровского в сторону центра (7 км в час).
В разных районах города зафиксированы 6 ДТП, они также затрудняют движение автотранспорта.
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