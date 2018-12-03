В центре Челябинска открылась Почта Деда Мороза

СЕГОДНЯ 07:24 2018-12-03T07:24:58+03:00

Письма от горожан принимаются до 21 декабря

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Специальный почтовый ящик, предназначенный для писем Деду Морозу, появился на главпочтамте Челябинска, сообщает пресс-служба Челябинского филиала ФГУП «Почта России».

— Новогодняя традиция отправлять письма и открытки зимнему волшебнику пользуется большой популярность. Она позволяет задолго до боя курантов создать праздничную атмосферу, подарить детям предвкушение радости и укрепить веру в чудо, — говорит директор Челябинского филиала Почты России Владимир Образцов.

Первыми свои послания сказочному деду отправили юные болельщики «Трактора». Специально для них ящик Деда Мороза привозили на матч любимой команды в ледовую арену «Трактор».

После этого ящик вернули в главное отделение почты Челябинска на ул. Кирова, 161. Он ппростоит здесь до 21 декабря.

Напомним, послание Деду Морозу нужно отправлять на его официальный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза. Адрес резиденции также размещен у почтового ящика. Не забудьте наклеить на конверт марку.

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