«Как в нашем детстве!» В Челябинской области папы взялись за лопаты, чтобы построить городок для детей
Многие взрослые с ностальгией вспоминают советские времена. Катки и снежные горки во дворе тогда были обычным делом. Родители сами выходили с лопатами на мороз и строили для детишек зимние аттракционы. Оказалось, традиция не забыта.
В Копейске, под окнами школы № 48, который день кипит работа — родители возводят просторный снежный городок.
— Уже четвертый год активисты собираются в большую и дружную команду, чтобы соорудить катки, горки и другие снежные объекты для окрестной ребятни. Причем, делают это на общественных началах, — хвалят энтузиастов в социальных сетях.
Надеемся, их пример — заразительный. А вам слабо построить во дворе хотя бы горку?
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