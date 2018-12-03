«Как в нашем детстве!» В Челябинской области папы взялись за лопаты, чтобы построить городок для детей

СЕГОДНЯ 08:47 2018-12-03T08:54:51+03:00

Для энтузиастов из Копейска это стало традицией

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Многие взрослые с ностальгией вспоминают советские времена. Катки и снежные горки во дворе тогда были обычным делом. Родители сами выходили с лопатами на мороз и строили для детишек зимние аттракционы. Оказалось, традиция не забыта.

В Копейске, под окнами школы № 48, который день кипит работа — родители возводят просторный снежный городок.

— Уже четвертый год активисты собираются в большую и дружную команду, чтобы соорудить катки, горки и другие снежные объекты для окрестной ребятни. Причем, делают это на общественных началах, — хвалят энтузиастов в социальных сетях.

Надеемся, их пример — заразительный. А вам слабо построить во дворе хотя бы горку?

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