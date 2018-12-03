Под Челябинском сняли на видео, как стреляют танки Т-90 и системы «Град»

СЕГОДНЯ 09:15 2018-12-03T09:15:59+03:00

Технику пустили в дело в рамках учений

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Телеканал «Звезда» показал репортаж с военных учений 90-1 танковой дивизии в Челябинской области. На полигоне военные пустили в дело танки Т-90, БМП-2 и зенитные комплексы «Тунгуска».

Экипажи танков выполнили фланговую стрельбу. Затем боевые машины пехоты отработали стрельбу по мишеням из 30-миллиметровых пушек. Также участие в маневрах приняли системы залпового огня «Град», которые отрабатывали технику удара по потенциальному противнику.

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