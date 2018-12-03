Убивший жену и ее любовника житель Челябинской области получил 16 лет колонии

СЕГОДНЯ 10:06 2018-12-03T10:39:43+03:00

Два маленьких ребенка остались без матери и без отца

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Суд огласил приговор 39-летнему жителю Еманжелинского района, который жестоко расправился с женой и ее любовником. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— Все произошло 3 января 2018 года. Мужчина узнал, что его жена изменяет ему с мужем родной сестры. На почве ревности он избил обоих до бессознательного состояния, а потом вывез в лес и сжег вместе с автомобилем. В тот день он был пьян, — уточняют подробности страшной истории в ведомстве.

Суд приговорил ревнивца к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Два маленьких ребенка остались без матери и без отца.

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