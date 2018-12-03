2018-12-03T10:20:33+03:00
Общество

Два сайта, продающие фальшивые ОСАГО и КАСКО, заблокировали после жалобы прокуратуры Златоуста

Теперь подделок будет меньше
Лидия ПЕСКОВА
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По инициативе прокуратуры Златоуста суд принял решение заблокировать интернет-сайты с информацией о продаже поддельных страховых полисов ОСАГО и КАСКО, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Российские законы запрещают размещать в интернете рекламу противоправных организаций. Вот почему, наткнувшись в сети на сайте, предлагающие купить фальшивый полис ОСАГО и КАСКО, сотрудники прокуратуры решили добиться закрытия этих интернет-ресурсов.

— В целях исключения доступа граждан к сайтам, прокуратура обратилась в суд с административными исковыми заявлениями о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В настоящее время интернет-ресурсы заблокированы, — замечают в пресс-службе.

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