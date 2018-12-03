В Новый год в Челябинске будет плюсовая температура и дождь

СЕГОДНЯ 12:16 2018-12-03T12:19:20+03:00

А перед этим в городе завернет мороз

Изменить размер текста: A A

Погода приготовила для челябинцев «сюрприз» под Новый год. 31 декабря в Челябинске ожидается плюсовая температура и даже дождь. Такой прогноз дают синоптики сайта Gismeteo. Днем термометры покажут +2, а ночью — ноль градусов.

Новый 2019 год начнется с пасмурного дня и тоже плюсовой температуры — до +2 градусов. Ночью столбики термометра опустятся до -1.

Примечательно, что перед «оттепелью» завернет мороз. Ночью 30 декабря будет -18. Можно представить, как резкая смена погоды отразится на метеозависимых.

Какими бы ни были прогнозы, уральская погода всегда ведет себя непредсказуемо. Не исключено, что в итоге под Новый год челябинцы побоятся высунуть нос из дома из-за сильного мороза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Челябинске на декабрь 2018: ждем оттепели и морозы (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.