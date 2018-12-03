В Новый год в Челябинске будет плюсовая температура и дождь
Погода приготовила для челябинцев «сюрприз» под Новый год. 31 декабря в Челябинске ожидается плюсовая температура и даже дождь. Такой прогноз дают синоптики сайта Gismeteo. Днем термометры покажут +2, а ночью — ноль градусов.
Новый 2019 год начнется с пасмурного дня и тоже плюсовой температуры — до +2 градусов. Ночью столбики термометра опустятся до -1.
Примечательно, что перед «оттепелью» завернет мороз. Ночью 30 декабря будет -18. Можно представить, как резкая смена погоды отразится на метеозависимых.
Какими бы ни были прогнозы, уральская погода всегда ведет себя непредсказуемо. Не исключено, что в итоге под Новый год челябинцы побоятся высунуть нос из дома из-за сильного мороза.
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