2018-12-03T12:19:20+03:00
Общество

В Новый год в Челябинске будет плюсовая температура и дождь

А перед этим в городе завернет мороз
Валентина ВАГАНОВА
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31 декабря термометры покажут +2 и будет дождь.31 декабря термометры покажут +2 и будет дождь.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Погода приготовила для челябинцев «сюрприз» под Новый год. 31 декабря в Челябинске ожидается плюсовая температура и даже дождь. Такой прогноз дают синоптики сайта Gismeteo. Днем термометры покажут +2, а ночью — ноль градусов.

Новый 2019 год начнется с пасмурного дня и тоже плюсовой температуры — до +2 градусов. Ночью столбики термометра опустятся до -1.

Примечательно, что перед «оттепелью» завернет мороз. Ночью 30 декабря будет -18. Можно представить, как резкая смена погоды отразится на метеозависимых.

Какими бы ни были прогнозы, уральская погода всегда ведет себя непредсказуемо. Не исключено, что в итоге под Новый год челябинцы побоятся высунуть нос из дома из-за сильного мороза.

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