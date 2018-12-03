Всегда готовы! Челябинск встречает Первый Форум глав регионов ШОС и IV Российско-Китайского делового форума

СЕГОДНЯ 14:33 2018-12-03T14:33:08+03:00

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Во вторник, 4 декабря, в Челябинске пройдет IV Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса, в среду, 5 декабря, областной центр станет площадкой для встречи Первого Форума глав регионов ШОС.

— В Четвертом Российско-китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса планируется участие свыше 180 человек. Еще более знаковое для нас на событие — Первый Форум глав регионов Шанхайской организации сотрудничества. Три года назад мы выступили с такой инициативой, ее поддержали сперва в российском МИДе, позднее на уровне глав государств, — подчеркнул Дубровский.

Для Челябинской области Российско-Китайский деловой форум — важное мероприятие с учетом партнерских отношений Южного Урала с Китайской Народной Республикой, прежде всего, с СУАР и провинциями Гуандун, Хэйлунцзян, Шэньси, Шаньдун, Хубэй.

На I форум глав регионов Шанхайской организации сотрудничества прибудет более ста участников и гостей. Делегации представят Индию, Китай, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан.

— С этими странами Челябинская область активно развивает отношения, и практически со всеми наблюдается крупный рост внешнеторгового оборота, расширяются гуманитарные связи, — отметил губернатор.

О том, что Челябинск примет первый Форум глав регионов ШОС, председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил в Душанбе на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС.