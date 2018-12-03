Из-под асфальта в Чурилово бьет коммунальный родник

СЕГОДНЯ 17:50 2018-12-03T17:50:52+03:00

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Почти неделя, как в микрорайоне Чурилово, у жилого дома по улице Трашутина, 35, бьет коммунальный родник. То ли прорвало водопровод, то ли канализацию.

Еще в прошлый четверг, 29 ноября, местные жители сообщили об аварии на водоводе в администрацию города и главе Тракторозаводского района. Но ответы чиновники не прислали, аварию не устранили. Устав ждать помощи от властей, жители выложили доказательства непорядка в социальные сети.

— В Чурилово ничего не меняется. Как текло, так и течет! Ответа на обращения в администрацию города и главе Тракторозаводского района до сих пор нет. Подскажите, куда еще обратиться? — пишет Милана Рерих в сообществе «Наш Челябинск».

Советы автору поста челябинцы дают разные: с юмором и серьезные.

Фото: Милана Рерих.

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