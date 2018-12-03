Минимальный размер оплаты труда во внебюджетной сфере вырастет в Челябинской области

СЕГОДНЯ 18:28 2018-12-03T18:28:33+03:00

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В 2019 году вырастет минимальный размер оплаты труда для работников, занятых во внебюджетной сфере. Об этом договорились профсоюзы и бизнесмены, сообщает пресс-служба Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области.

Минимальную зарплату утвердили на уровне 12 тысяч 972 рублей. Представители профсоюзов считают, что этого недостаточно, и призывают бизнесменов пересмотреть размер МРОТ еще раз в середине следующего года.

При этом бизнес-омбудсмен по Челябинской области Александр Гончаров признает, что крупные работодатели и теперь платят в два-три раза больше, чем размер МРОТ, а вот малому бизнесу зачастую даже такая минималка не по карману.

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