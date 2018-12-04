2018-12-04T04:42:37+03:00
Происшествия

В Челябинской области вызвали саперов, чтобы разминировать петарду

Полиция оцепила несколько домов
Ирина КАРЕЛИНА
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Из архива КПИз архива КП
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Еще не начались новогодние праздники, а от петард уже столько проблем. Данная ситуация произошла в городе Копейске Челябинской области. 2 декабря в шесть вечера на улице Кирова оцепили несколько домов. Очевидцы в соцсетях сообщили, что эвакуированы жильцы, а на месте работает полиция. Якобы в подъезде одного из домов нашли муляж бомбы.

Через несколько часов выяснилась истинная причина кипиша.

— Нас мурыжили три часа на улице! А все из-за того, что кто-то позвонил и сказал, что в подъезде бомба. Полиция ждала соперов. Никто не мог посмотреть, реально ли это бомба. В итоге оказалось, что это всего-лишь петарда, которую выкинул в подъезде наш сосед, — поделилась Дарья Грицай в группе «Копейск [В]Теме».

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