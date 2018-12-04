2018-12-04T04:41:09+03:00
Общество

Всю зиму в футболке: житель Челябинской области не чувствует холода

Говорят, что такую суперспособность он получил после травмы
Ирина КАРЕЛИНА
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Житель Озерска ездит зимой на велосипеде без куртки. Фото: соцсетиЖитель Озерска ездит зимой на велосипеде без куртки. Фото: соцсети
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В соцсети попали фотографии мужчины, который едет по зимней дороге на велосипеде в одних штанах и спортивной майке. Вокруг сугробы, а ему хоть бы хны. Этот велосипедист из Челябинской области — похоже, местная знаменитость.

— Каждую зиму одно и то же! Для тех, кто недавно в Озерске и еще не в курсе: данный молодой человек не чувствует температур. Поэтому ему все равно, в чем ходить на улице, — прокомментировал фото Василий Мякотин.

— Это у него после травмы что-то переклинило в организме. У него повышенная температура тела, — добавила Светлана.

Мужчину с суперспособностями, которые на самом деле являются редким отклонением, зовут Леонид. Его всегда видят на улице без верхней одежды. И ведь никаких обморожений! Кто-то пугается: мол, он что — киборг?! Но многие уже привыкли. Говорят, человек он хороший.

Удивляет в мужчине не только его морозоустойчивость, но и спортивная закалка.

— Встречала его в Челябинске. Он сюда на велике из Озерска частенько гоняет, — написала Елена Мосеева.

А это, на минуточку, часов семь педали крутить!

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