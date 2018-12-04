2018-12-04T04:43:51+03:00
Дом. Семья

В страхе все соседи: у жителя Челябинской области сбежала змея

В своем объявлении мужчина просит не пугать его голодного питомца
Ирина КАРЕЛИНА
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Вот так выглядят маисовые полозы.Вот так выглядят маисовые полозы.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
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Кто-то любит кошек, кто-то — собак. А у жителя Челябинской области жил дома маисовой полоз. Змея это не ядовитая. Но, однако, полтора метра в длину. Неожиданно увидишь такую возле своих ног — пожалуй, заикаться начнешь. И у жителей одного из домов в Озерске появился такой риск.

Их сосед вывесил в подъезде вот объявление: «Уважаемые жильцы! «Сбежал» маисовый полоз (рыжий ужик). Не ядовитый, ручной. Он голодный и испуганный. Обнаруживших просьба не пугаться, не пугать ужа (можно накрыть ведром) и сообщить мне по телефону. Извините за неудобства!»

— Это капец полный! Два подъезда на измене. А слона не пробовала завести, а потом написать — сбежал слон, голодный и испуганный, можно накрыть ведром?! — анонимно написал в соцсети подписчик группы «Подслушано в Озерске».

Впрочем, большинство подписчиков группы не увидели проблему в свободно гуляющей по подъезду змее: «Она же безобидная!»

Объявление в подъезде. Фото: группа "Подслушано в Озерске" в VK

Объявление в подъезде. Фото: группа "Подслушано в Озерске" в VK

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