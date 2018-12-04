2018-12-04T07:18:42+03:00
Общество

Московские архитекторы предложили убрать в Челябинске аудиорекламу и сделать выделенные полосы для автобусов

Об этом говорили на общественных слушаниях архитектурной концепции города
Инна КУМЕЙКОСергей УФИМЦЕВ
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Так может выглядеть участок возле ЮУрГУ в ближайшие годы.Так может выглядеть участок возле ЮУрГУ в ближайшие годы.
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Зал был битком набит на общественных слушаниях архитектурной концепции Челябинска. Саммиты совсем скоро — через полтора года. Времени в обрез, и, скорее всего, преобразить удастся исключительно центральную часть города — около 80 гектаров. Союз архитекторов Москвы предложил архитектурную концепцию преображения 300 га Челябинска.

По мнению москвичей, город категорически нуждается в зелени, современном уличном освещении (сейчас Челябинск очень темный), прогулочных зонах — люди отучились гулять. Архитекторы видят выделенные полосы для общественного транспорта, новые остановочные комплексы с чугунной отделкой. Никаких заборов — на смену им должна прийти живая изгородь. По мнению специалистов, с улиц должна исчезнуть аудиореклама.

Во время обсуждения транспортной части концепции зал раскололся напополам. Автомобилисты кричали: «куда вы убрали парковки?» Пешеходы утверждали, что экономика зависит от тех, кто передвигается на общественном транспорте. С ними согласились и москвичи. Если у города появится современный подвижной состав, люди пересядут на троллейбусы и автобусы со своих автомобилей.

О том, чем завершилось обсуждение, читайте на нашем сайте сегодня, 4 декабря.

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