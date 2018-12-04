2018-12-04T10:02:18+03:00
Происшествия

Полицейские отыскали зачинщиков драки футбольных фанатов в Челябинской области

Им грозит до семи лет колонии
Андрей АБРАМОВ
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Участники драки сняли ее на видео и сами выложили в соцсети.Участники драки сняли ее на видео и сами выложили в соцсети.Фото: кадр с видео
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Долгое время считалось, что футбольное фан-движение с его выходками в Челябинске заглохло. Пока в сентябре на трассе под Коркино не случился один мрачный инцидент. После матча любительской лиги между местным «Шахтером» и пермским «Амкаром» на автобус с болельщиками гостей совершили нападение. Хулиганы долго оставались неизвестны, пока полиция не рассказала, что нашла подозреваемых.

В органы побитые не обращались. Что странно: судя по ролику в сети досталось им хорошо. Побили даже хромого. После этого в стали гулять слухи, мол, это все промо-ролик нового фильма про футбольных хулиганов. Но похоже, что эта история была вброшена намеренно, чтоб сбить полицию с толку. Известно, что сейчас установлены два молодых человека. Один родом с Челябинска, другой — Екатеринбурга.

Расследуется уголовное дело за хулиганство, по которому грозит до семи лет колонии.

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Фанаты из Челябинска и Екб избили болельщиков "Амкара".Видео: В-курсе.ру

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