Полицейские отыскали зачинщиков драки футбольных фанатов в Челябинской области
Долгое время считалось, что футбольное фан-движение с его выходками в Челябинске заглохло. Пока в сентябре на трассе под Коркино не случился один мрачный инцидент. После матча любительской лиги между местным «Шахтером» и пермским «Амкаром» на автобус с болельщиками гостей совершили нападение. Хулиганы долго оставались неизвестны, пока полиция не рассказала, что нашла подозреваемых.
В органы побитые не обращались. Что странно: судя по ролику в сети досталось им хорошо. Побили даже хромого. После этого в стали гулять слухи, мол, это все промо-ролик нового фильма про футбольных хулиганов. Но похоже, что эта история была вброшена намеренно, чтоб сбить полицию с толку. Известно, что сейчас установлены два молодых человека. Один родом с Челябинска, другой — Екатеринбурга.
Расследуется уголовное дело за хулиганство, по которому грозит до семи лет колонии.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06
Фанаты из Челябинска и Екб избили болельщиков "Амкара".Видео: В-курсе.ру