2018-12-04T10:03:24+03:00
Общество

Вернули морковку: В Челябинской области восстановили скульптуру зайца, испорченную хулиганами

К слову, морковка была приварена
Валентина ВАГАНОВА
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Кому помешала скульптура и чем пока так и не выяснили. Фото: Mагсити74.Кому помешала скульптура и чем пока так и не выяснили. Фото: Mагсити74.
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В Магнитогорске забавный арт-объект, установленный у входа в городской парк, снова радует горожан. Работники ДСУ вернули зайцу морковку, украденную хулиганами на выходных. Сотрудники удивляются, как вандалы оторвали морковь — она же была приварена! Кому помешала скульптура и чем пока так и не выяснили.

Интересную фигурку установили еще и в июле. Горожанам она полюбилась сразу. С ушастым постоянно фотографировались и дети, и взрослые.

Новость о том, что арт-объект испортили, серьезно возмутила магнитогорцев. Морковь оторвали и бросили у курантов. Досталось еще и елке, установленной в центре города. Неизвестные повытаскивали из нее ветки.

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