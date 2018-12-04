Вернули морковку: В Челябинской области восстановили скульптуру зайца, испорченную хулиганами
В Магнитогорске забавный арт-объект, установленный у входа в городской парк, снова радует горожан. Работники ДСУ вернули зайцу морковку, украденную хулиганами на выходных. Сотрудники удивляются, как вандалы оторвали морковь — она же была приварена! Кому помешала скульптура и чем пока так и не выяснили.
Интересную фигурку установили еще и в июле. Горожанам она полюбилась сразу. С ушастым постоянно фотографировались и дети, и взрослые.
Новость о том, что арт-объект испортили, серьезно возмутила магнитогорцев. Морковь оторвали и бросили у курантов. Досталось еще и елке, установленной в центре города. Неизвестные повытаскивали из нее ветки.
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