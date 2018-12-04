2018-12-04T13:01:10+03:00
Общество

В подземном переходе в центре Челябинска травмировалась пенсионерка

Но медики факта падения не подтверждают
Инна КУМЕЙКО
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Подземные переходы в Челябинске опасны: лестницы уходят круто вниз, ступени в мороз становятся скользкими.Подземные переходы в Челябинске опасны: лестницы уходят круто вниз, ступени в мороз становятся скользкими.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Во вторник, 4 декабря, в подземном пешеходном переходе на площади Революции могла травмироваться пожилая женщина. О ЧП на лестнице рассказал в сосцетях челябинский урбанист Лев Владов, перепостив обращение к нему:

«Доброе утро, Урбанист! Сегодня, в 10.45, я спустилась в подземный переход около «Ритма». Внизу лежала женщина лет шестидесяти. Плашмя. Мы ее подняли втроем. Правую руку она поднять не смогла, левая разбита. Я побежала на работу, а женщина с мужчиной отвели ее в ближайший магазин, чтобы вызвать «скорую». На ступенях перехода противоскользящего покрытия нет», - написал Владов.

Однако, медики факта падения не подтверждают.

— Мы проверили все вызовы сегодняшнего дня. Нет такого случая, — сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе «Скорой помощи».

Урбанист Лев Владов не раз заявлял, что переходы на площади Революции — это пережиток. Из-за неухоженности и обветшалости они опасны для здоровья. И травмы в переходах уже случались. Но наземного способа перейти улицы в районе площади Революции нет. Владов и единомышленники против строительства новых переходов: пешеходу на улице должно быть так же комфортно, как автомобилисту.

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