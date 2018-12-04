2018-12-04T13:37:55+03:00
Общество

В Челябинске нарисуют «дорожную карту» по выборам мэра

В декабре депутаты городской Думы объявят о конкурсе на вакантное место
Ольга АНТОНОВА
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Миллионный Челябинск не может долго оставаться без главы Челябинска.Миллионный Челябинск не может долго оставаться без главы Челябинска.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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15 ноября глава Челябинска Евгений Тефтелев ушел в отставку и вскоре стал заместителем губернатора. Врио главы был назначен Владимир Елистратов.

Депутаты Челябинской городской Думы готовят дорожную карту и проект Положения о конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы города Челябинска.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе городской Думы, на заседании 18 декабря депутаты объявят о конкурсе и назначат из числа депутатов гордумы членов конкурсной комиссии. В нее, кроме четырех депутатов, войдут четыре представителя, назначенные губернатором.

Медлить некогда, это подтверждает председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров:

— Такой крупный город как Челябинск должен избрать главу в ближайшее время. Потому что слишком большая отвественность лежит на руководителе города. Это позиция депутатов, губернатора и полпреда в УрФО.

По мнению специалистов гордумы, подведение итогов конкурса возможно во второй половине февраля.

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