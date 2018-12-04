Следователи проверят магнитогорскую больницу, где в приемном покое умер пенсионер

4 Дек. 17:04 2018-12-04T17:04:51+03:00

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Информацией о смерти 73-летнего жителя поселка Нагайбакский, который не дождался помощи врачей, заинтересовался Следственный комитет.

По словам родственников погибшего, медики одной из городских больниц Магнитогорска на протяжении часа отказывались помогать пожилому пациенту с сердечным приступом. Пенсионера в приемный покой терапевтического отделения привезла жена. Женщина пыталась уговорить врачей хотя бы осмотреть супруга, но те отказались, ссылаясь на то, что они принимают только больных на машине «Скорой». В результате пожилой человек скончался в приемном покое больницы.

— Для проверки факта возможной преступной небрежности со стороны работников лечебного учреждения организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

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