2018-12-05T04:17:46+03:00
Общество

«Ришила на писать по вашой фото»: жителей Челябинской области атакует безграмотная колдунья

Она определяет по аватаркам в соцсетях мужей-изменщиков
Ирина КАРЕЛИНА
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Скрин сообщения от ясновидящейСкрин сообщения от ясновидящей
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— Добрый утра. Я Тамила ясновидящая, — пишет жителям Челябинской области во «ВКонтакте» неизвестная женщина (но это не точно). — Я у вас как увидела ришила на писать по вашой фото у вас муж гуляет от вас и вы когда у знаете скем будите в шоке. Потому он у вас кэтой даме приворожен. Если на думаете узнать больше звоните.

Пунктуация и орфография автора сохранены.

Скрин сообщения выложили в группе «Инцидент Миасс». И сразу несколько человек прокомментировали, что эта Тамила писала и им. Но ее сообщение настолько безграмотно, что люди сочли его за шутку.

— Может это просто веселый троллик так развлекается? Ну прям не верится мне, что это не специально так написано, — прокомментировала Юлия Горяева.

Другие предположения пользоватлей соцсети: под именем Тамилы ясновидящей пишут школьники-двоечники, гастарбайтеры, безграмотные цыгане или заключенные.

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