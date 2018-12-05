«Ришила на писать по вашой фото»: жителей Челябинской области атакует безграмотная колдунья

СЕГОДНЯ 04:17 2018-12-05T04:17:46+03:00

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— Добрый утра. Я Тамила ясновидящая, — пишет жителям Челябинской области во «ВКонтакте» неизвестная женщина (но это не точно). — Я у вас как увидела ришила на писать по вашой фото у вас муж гуляет от вас и вы когда у знаете скем будите в шоке. Потому он у вас кэтой даме приворожен. Если на думаете узнать больше звоните.

Пунктуация и орфография автора сохранены.

Скрин сообщения выложили в группе «Инцидент Миасс». И сразу несколько человек прокомментировали, что эта Тамила писала и им. Но ее сообщение настолько безграмотно, что люди сочли его за шутку.

— Может это просто веселый троллик так развлекается? Ну прям не верится мне, что это не специально так написано, — прокомментировала Юлия Горяева.

Другие предположения пользоватлей соцсети: под именем Тамилы ясновидящей пишут школьники-двоечники, гастарбайтеры, безграмотные цыгане или заключенные.

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