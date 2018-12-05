2018-12-05T04:17:46+03:00
Общество

«Ришила на писать по вашой фото»: жителей Челябинской области атакует безграмотная колдунья

Она определяет по аватаркам в соцсетях мужей-изменщиков
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Скрин сообщения от ясновидящейСкрин сообщения от ясновидящей
Изменить размер текста:

— Добрый утра. Я Тамила ясновидящая, — пишет жителям Челябинской области во «ВКонтакте» неизвестная женщина (но это не точно). — Я у вас как увидела ришила на писать по вашой фото у вас муж гуляет от вас и вы когда у знаете скем будите в шоке. Потому он у вас кэтой даме приворожен. Если на думаете узнать больше звоните.

Пунктуация и орфография автора сохранены.

Скрин сообщения выложили в группе «Инцидент Миасс». И сразу несколько человек прокомментировали, что эта Тамила писала и им. Но ее сообщение настолько безграмотно, что люди сочли его за шутку.

— Может это просто веселый троллик так развлекается? Ну прям не верится мне, что это не специально так написано, — прокомментировала Юлия Горяева.

Другие предположения пользоватлей соцсети: под именем Тамилы ясновидящей пишут школьники-двоечники, гастарбайтеры, безграмотные цыгане или заключенные.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Трактору» в гостях за 30 секунд улыбнулась удача
Аэропорт Челябинска решено назвать в честь отца атомной бомбы
Во всем Чурилово отключат воду на сутки
Жительница Челябинской области худеет с помощью бездомного кота
Жители Челябинска возмущены: ушлые продавцы торгуют игрушками прямо возле входа в детский сад
Жители Челябинской области воруют птичьи домики
В кефире южноуральского молочного завода обнаружили кишечную палочку
Челябинский суд разрешил защитнику Донбасса жить в России
Следователи проверят магнитогорскую больницу, где в приемном покое умер пенсионер
В Челябинске угонщика иномарки отыскали за 10 минут
В Челябинской области полиция поймала неудачливого угонщика, который так и не смог завести машину
В Челябинске нарисуют «дорожную карту» по выборам мэра
В подземном переходе в центре Челябинска травмировалась пенсионерка
В Челябинске маршрутчик вышвырнул из машины бабушку, которой не хватило денег на проезд