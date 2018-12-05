2018-12-05T04:18:10+03:00
Общество

Жители Челябинска возмущены: ушлые продавцы торгуют игрушками прямо возле входа в детский сад

Малыши не могут пройти мимо
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Ушлые продавцы торгуют шариками возле детского сада. Фото: parkoviy_74Ушлые продавцы торгуют шариками возле детского сада. Фото: parkoviy_74
Изменить размер текста:

Железная логика «не хочешь — не покупай», к сожалению, не работает, если с тобой дети трех — четырех лет.

— Я, конечно, понимаю, малый бизнес выживает, как может. Но зачем же стоять и продавать светящиеся шарики прямо у калитки детского садика? На выходе ребенок увидел их, и девушка тут же подбежала: «Надо шарик?» Естественно, началось: хочу, хочу, слезы. А у меня даже денег с собой не было. Кое-как успокоила ребенка. Почему кто-то должен зарабатывать на детских слезах?! Увижу еще раз эту особу — вызову наряд полиции, чтобы привлекли за незаконную торговлю! — написала жительница Паркового в официальной группе микрорайона в VK

Другие родители поддержали автора поста. Кстати, шарик стоит 300 рублей.

— И к нам тоже подошла, чуть ли не в руки ребенку шарик сунула. Смысл покупать его, когда у нас один такой уже дома лежит?! Но ребенку-то прямо сейчас нужно, — прокомментировал Дмитрий Шульцман.

Подписчики группы вспомнили еще одного местного чудо-предпринимателя. Бизнесмен с квадроциклом стоял возле школьного двора. Катал детей за деньги.

— Если отнестись безразлично, то скоро на выходе из школ и детских садов появятся лоточники со всякой светомузыкой новогодней, — написал Виктор Нау.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приставы Челябинска нашли на дорогах машину, которую должник якобы сдал в утиль
Житель Челябинска вытащил аккумуляторы из трех машин и зарыл их в сугробе
В Челябинске умер пассажир троллейбуса
На штрафстоянке в Челябинске поставят кулер с водой и скамейки
Директор казенной гостиницы в Челябинской области получил судимость из-за бесплатного люкс-номера
Грузовик въехал в трамвай в Челябинске
В Копейске вандалы утащили колокол с памятника ликвидаторам чернобыльской аварии
В лобовой аварии на трассе в Челябинской области разбились два водителя
Житель Магнитогорска разбил на крыльце супермаркета все покупки и ему бесплатно дали новый товар
Движение маршруток по Парковому продлили и перенесли конечную
Житель Челябинска вскрыл авто и выкрал оттуда фейерверков на 200 000 рублей
В Магнитогорске из кранов в жилом доме льется чай и коньяк
Жителей Челябинска ужаснули чумазые горки
На Южному Урале молодая мать убила ножом годовалого ребенка
Прима Ла Скала сдала нормы ГТО в Челябинской области
За убийство женщины в лифте южноуралец отправится в колонию на 16 лет
В машине, где погибли четверо жителей Челябинской области, чудом выжила собака
На окраине Челябинска разом выключили 20 лифтов
Пропавшая в Челябинске школьница с татуировкой розы на руке нашлась
Челябинцам предлагают подарить дрова одиноким старикам
Около здания правительства Курганской области неизвестный кинул подозрительную сумку
Renault Сатурн исполняет мечты!
Обвиняемый в краже житель Магнитогорска прятался от суда в шкафу