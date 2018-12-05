Жители Челябинска возмущены: ушлые продавцы торгуют игрушками прямо возле входа в детский сад

СЕГОДНЯ 04:18 2018-12-05T04:18:10+03:00

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Железная логика «не хочешь — не покупай», к сожалению, не работает, если с тобой дети трех — четырех лет.

— Я, конечно, понимаю, малый бизнес выживает, как может. Но зачем же стоять и продавать светящиеся шарики прямо у калитки детского садика? На выходе ребенок увидел их, и девушка тут же подбежала: «Надо шарик?» Естественно, началось: хочу, хочу, слезы. А у меня даже денег с собой не было. Кое-как успокоила ребенка. Почему кто-то должен зарабатывать на детских слезах?! Увижу еще раз эту особу — вызову наряд полиции, чтобы привлекли за незаконную торговлю! — написала жительница Паркового в официальной группе микрорайона в VK

Другие родители поддержали автора поста. Кстати, шарик стоит 300 рублей.

— И к нам тоже подошла, чуть ли не в руки ребенку шарик сунула. Смысл покупать его, когда у нас один такой уже дома лежит?! Но ребенку-то прямо сейчас нужно, — прокомментировал Дмитрий Шульцман.

Подписчики группы вспомнили еще одного местного чудо-предпринимателя. Бизнесмен с квадроциклом стоял возле школьного двора. Катал детей за деньги.

— Если отнестись безразлично, то скоро на выходе из школ и детских садов появятся лоточники со всякой светомузыкой новогодней, — написал Виктор Нау.