2018-12-05T04:18:28+03:00
Дом. Семья

Жительница Челябинской области худеет с помощью бездомного кота

И ищет ему хозяина
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Тот самый Тимошка. Фото: Татьяна Шилина.Тот самый Тимошка. Фото: Татьяна Шилина.
Изменить размер текста:

Кто-то сидит на диете или бегает по утрам… А Татьяна Шилина из Челябинской области придумала свой способ похудеть.

— Благодаря бездомному коту Тимоше я приобретаю красивую стройную фигуру, — заинтриговала она подписчиков группы «Свободный Миасс».

Женщина рассказала, что за 20 лет перепробовала все методики снижения веса. Но сейчас у нее снова десяток лишних кило, и было принято решение начать новую борьбу с 10 тысяч шагов каждый вечер. Их подсчитывают специальные фитнесс-браслеты.

— В первый вечер на середине пути заметила серенький комочек. На теплотрассе сидел кот. Он был чистый и ухоженный. Я подумала, что домашний. Поздоровалась с ним и пошла дальше. Но на следующий день перед выходом на прогулку на всякий случай взяла рыбки и корма.

Снег валил такой пушистый. Я надеялась, что кота не будет. Но он сидел на том же месте — весь в снегу. Пока он ел рыбу, я нашла ему коробку, соорудила ночлег. На следующий вечер взяла из дома старенькие вещи, чтобы утеплить жилье. Если раньше кот не подпускал к себе, тот тут уже стал ластиться.

Котик оказался очень ласковый. На Тимоху откликается. А глаза какие! К сожалению, не могу взять его себе. У меня уже есть один такой найденыш. Скоро Новый Год. Может, найдем вместе дом для обаятельного котика?

Кстати, за эту неделю у меня минус два кг! Спасибо Тимохе. Приходится каждый день еду ему носить.

Кто хочет приютить Тимошку — пишите Татьяне Шилиной.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Трактору» в гостях за 30 секунд улыбнулась удача
Аэропорт Челябинска решено назвать в честь отца атомной бомбы
Во всем Чурилово отключат воду на сутки
Жители Челябинска возмущены: ушлые продавцы торгуют игрушками прямо возле входа в детский сад
Жители Челябинской области воруют птичьи домики
«Ришила на писать по вашой фото»: жителей Челябинской области атакует безграмотная колдунья
В кефире южноуральского молочного завода обнаружили кишечную палочку
Челябинский суд разрешил защитнику Донбасса жить в России
Следователи проверят магнитогорскую больницу, где в приемном покое умер пенсионер
В Челябинске угонщика иномарки отыскали за 10 минут
В Челябинской области полиция поймала неудачливого угонщика, который так и не смог завести машину
В Челябинске нарисуют «дорожную карту» по выборам мэра
В подземном переходе в центре Челябинска травмировалась пенсионерка
В Челябинске маршрутчик вышвырнул из машины бабушку, которой не хватило денег на проезд