2018-12-05T04:18:28+03:00
Дом. Семья

Жительница Челябинской области худеет с помощью бездомного кота

И ищет ему хозяина
Ирина КАРЕЛИНА
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Тот самый Тимошка. Фото: Татьяна Шилина.Тот самый Тимошка. Фото: Татьяна Шилина.
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Кто-то сидит на диете или бегает по утрам… А Татьяна Шилина из Челябинской области придумала свой способ похудеть.

— Благодаря бездомному коту Тимоше я приобретаю красивую стройную фигуру, — заинтриговала она подписчиков группы «Свободный Миасс».

Женщина рассказала, что за 20 лет перепробовала все методики снижения веса. Но сейчас у нее снова десяток лишних кило, и было принято решение начать новую борьбу с 10 тысяч шагов каждый вечер. Их подсчитывают специальные фитнесс-браслеты.

— В первый вечер на середине пути заметила серенький комочек. На теплотрассе сидел кот. Он был чистый и ухоженный. Я подумала, что домашний. Поздоровалась с ним и пошла дальше. Но на следующий день перед выходом на прогулку на всякий случай взяла рыбки и корма.

Снег валил такой пушистый. Я надеялась, что кота не будет. Но он сидел на том же месте — весь в снегу. Пока он ел рыбу, я нашла ему коробку, соорудила ночлег. На следующий вечер взяла из дома старенькие вещи, чтобы утеплить жилье. Если раньше кот не подпускал к себе, тот тут уже стал ластиться.

Котик оказался очень ласковый. На Тимоху откликается. А глаза какие! К сожалению, не могу взять его себе. У меня уже есть один такой найденыш. Скоро Новый Год. Может, найдем вместе дом для обаятельного котика?

Кстати, за эту неделю у меня минус два кг! Спасибо Тимохе. Приходится каждый день еду ему носить.

Кто хочет приютить Тимошку — пишите Татьяне Шилиной.

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