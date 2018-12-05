Во всем Чурилово отключат воду на сутки

СЕГОДНЯ 04:25 2018-12-05T04:25:44+03:00

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В среду, 5 декабря в микрорайоне Чурилово не будет горячей и холодной воды. Об этом рассказали в пресс-служба МУП «ПОВВ» — организации, которая ведает водоснабжением Челябинска. Отключение назначено на 9.00 и продлится до 23.55. Жителей просят сделать запас воды.

ГДЕ НЕ БУДЕТ ВОДЫ

Ферганская, 2; Лобинский 10-й пер, 1, 2, 3, 3А; Хохрякова, 21, 29; Сергея Герасимова, 21, 23, 25, 27, 29; Эльтонская 2-я, 16А, 16Б, 20, 22, 22А, 22Б, 22В, 24, 26, 32, 34, 36, 30, 26А, 47, 49, 51, 53; Зальцмана, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 26А, 28, 30, 34, 36, 32, 44, 46, 48; Трашутина, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 51, 22, 24, 26, 32, 20, 20/1; Эльтонская 1-я, 11, 13, 42, 44, 46, 48; Конструктора Духова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; Зальцмана, 18, 38, 40, 42).

На пониженном давлении частный сектор по ул. Самохина-Воробьева-1, 2 Эльтонские,Черничная, пос. Развязка, ОПМС-42.

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