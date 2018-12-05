Из-за аварии крупный поселок Челябинска остался без воды

5 Дек. 07:50 2018-12-05T07:51:36+03:00

В Новосинеглазово авария на водопроводе. Фото: Мария ЛЕНЦ

Когда ее устранят, пока неизвестно

Изменить размер текста: A A

Поселок Новосинеглазово вечером 4 декабря неожиданно остался без водоснабжения. По предварительным данным, причиной тому — строители. Рабочие повредили магистральный водопровод в районе дома Станционная,1. Труба снабжает весь поселок водой.

В мэрии Челябинска о ситуации в курсе и даже сообщили, что на место отправился врио главы города. Точное время устранения пробоины рабочие пока назвать затрудняются. Восстановительные работы идут со вчерашнего вечера.

— Это «крещение водой и паром» на новом посту Владимира Елистратова, — отмечает канал в Telegram «Е-область».

Местны жители негодуют, что воду к жилому сектору подвозить не будут. Только в школы и садики.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.