Из-за аварии крупный поселок Челябинска остался без воды
Поселок Новосинеглазово вечером 4 декабря неожиданно остался без водоснабжения. По предварительным данным, причиной тому — строители. Рабочие повредили магистральный водопровод в районе дома Станционная,1. Труба снабжает весь поселок водой.
В мэрии Челябинска о ситуации в курсе и даже сообщили, что на место отправился врио главы города. Точное время устранения пробоины рабочие пока назвать затрудняются. Восстановительные работы идут со вчерашнего вечера.
— Это «крещение водой и паром» на новом посту Владимира Елистратова, — отмечает канал в Telegram «Е-область».
Местны жители негодуют, что воду к жилому сектору подвозить не будут. Только в школы и садики.
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