2018-12-05T07:51:36+03:00
Происшествия

Из-за аварии крупный поселок Челябинска остался без воды

Когда ее устранят, пока неизвестно
Андрей АБРАМОВ
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В Новосинеглазово авария на водопроводе. Фото: Мария ЛЕНЦВ Новосинеглазово авария на водопроводе. Фото: Мария ЛЕНЦ
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Поселок Новосинеглазово вечером 4 декабря неожиданно остался без водоснабжения. По предварительным данным, причиной тому — строители. Рабочие повредили магистральный водопровод в районе дома Станционная,1. Труба снабжает весь поселок водой.

В мэрии Челябинска о ситуации в курсе и даже сообщили, что на место отправился врио главы города. Точное время устранения пробоины рабочие пока назвать затрудняются. Восстановительные работы идут со вчерашнего вечера.

— Это «крещение водой и паром» на новом посту Владимира Елистратова, — отмечает канал в Telegram «Е-область».

Местны жители негодуют, что воду к жилому сектору подвозить не будут. Только в школы и садики.

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