Жителя Челябинска увезли в реанимацию после хлопка газа в гараже
ЧП произошло в Курчатовском районе во вторник, 4 декабря. В одном из гаражей произошел хлопок газа, начался пожар. В тот момент внутри был 55-летний хозяин гаража. Его увезли в реанимацию.
— Из-за нарушения правил эксплуатации бытовых керосиновых, бензиновых и других устройств произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадавший госпитализирован в городскую клиническую больницу, в отделение реанимации. У него 25% ожогов тела 1-2 степени, состояние тяжелое, — рассказали в ЕДДС Челябинска.
На месте происшествия работали спасатели, медики и полицейские — всего 14 человек и четыре единицы техники. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства происшествия.
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