Жителя Челябинска увезли в реанимацию после хлопка газа в гараже

5 Дек. 10:35 2018-12-05T10:35:54+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло в Курчатовском районе во вторник, 4 декабря. В одном из гаражей произошел хлопок газа, начался пожар. В тот момент внутри был 55-летний хозяин гаража. Его увезли в реанимацию.

— Из-за нарушения правил эксплуатации бытовых керосиновых, бензиновых и других устройств произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадавший госпитализирован в городскую клиническую больницу, в отделение реанимации. У него 25% ожогов тела 1-2 степени, состояние тяжелое, — рассказали в ЕДДС Челябинска.

На месте происшествия работали спасатели, медики и полицейские — всего 14 человек и четыре единицы техники. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.