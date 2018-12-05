2018-12-05T10:35:54+03:00
Происшествия

Жителя Челябинска увезли в реанимацию после хлопка газа в гараже

У пострадавшего 25% ожогов тела
Валентина ВАГАНОВА
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Челябинец в тяжелом состоянии.Челябинец в тяжелом состоянии.Фото: Александр ГЛУЗ
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ЧП произошло в Курчатовском районе во вторник, 4 декабря. В одном из гаражей произошел хлопок газа, начался пожар. В тот момент внутри был 55-летний хозяин гаража. Его увезли в реанимацию.

— Из-за нарушения правил эксплуатации бытовых керосиновых, бензиновых и других устройств произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадавший госпитализирован в городскую клиническую больницу, в отделение реанимации. У него 25% ожогов тела 1-2 степени, состояние тяжелое, — рассказали в ЕДДС Челябинска.

На месте происшествия работали спасатели, медики и полицейские — всего 14 человек и четыре единицы техники. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства происшествия.

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