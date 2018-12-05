2018-12-05T10:47:38+03:00
Общество

Чтобы попасть в одну из школ Челябинска, дети платят по сто рублей с носа

В такую сумму оценено изготовление одного пропуска
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Любой ребенок имеет право пройти в школу без пропуска.Любой ребенок имеет право пройти в школу без пропуска.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Родители школяров, что учатся в микрорайоне «Парковый», подали жалобу в городской комитет по делам образования. Мам и пап возмутило, что в школе собирают по сотне рублей за изготовление пропуска с фотографией ребенка.

Когда образовательный центр № 2 решил ввести пропускную систему, родители были рады: при таком подходе они могли не бояться, что в школу попадут посторонние. Однако никто не думал, что нововведение обернется новыми тратами семейного бюджета. К тому же учителя сразу предупредили, что без пропуска ребенка просто не пустят в школу. Получается: если ты не заплатишь за пропуск, в школу тебя не пустят.

— Отстранять от занятий детей без пропуска никто не будет, — заверили «Комсомолку» в городском комитете по делам образования.

Кроме того, директору заведения указали на то, что пропуска должны оформляться на добровольной основе.

В самой школе заверили: деньги со школяров дирекция не собирает. Родителей попросили принести фотографию ученика. Все остальное — инициатива родительского комитета.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приставы Челябинска нашли на дорогах машину, которую должник якобы сдал в утиль
Житель Челябинска вытащил аккумуляторы из трех машин и зарыл их в сугробе
В Челябинске умер пассажир троллейбуса
На штрафстоянке в Челябинске поставят кулер с водой и скамейки
Директор казенной гостиницы в Челябинской области получил судимость из-за бесплатного люкс-номера
Грузовик въехал в трамвай в Челябинске
В Копейске вандалы утащили колокол с памятника ликвидаторам чернобыльской аварии
В лобовой аварии на трассе в Челябинской области разбились два водителя
Житель Магнитогорска разбил на крыльце супермаркета все покупки и ему бесплатно дали новый товар
Движение маршруток по Парковому продлили и перенесли конечную
Житель Челябинска вскрыл авто и выкрал оттуда фейерверков на 200 000 рублей
В Магнитогорске из кранов в жилом доме льется чай и коньяк
Жителей Челябинска ужаснули чумазые горки
На Южному Урале молодая мать убила ножом годовалого ребенка
Прима Ла Скала сдала нормы ГТО в Челябинской области
За убийство женщины в лифте южноуралец отправится в колонию на 16 лет
В машине, где погибли четверо жителей Челябинской области, чудом выжила собака
На окраине Челябинска разом выключили 20 лифтов
Пропавшая в Челябинске школьница с татуировкой розы на руке нашлась
Челябинцам предлагают подарить дрова одиноким старикам
Около здания правительства Курганской области неизвестный кинул подозрительную сумку
Renault Сатурн исполняет мечты!
Обвиняемый в краже житель Магнитогорска прятался от суда в шкафу