2018-12-05T10:47:38+03:00
Общество

Чтобы попасть в одну из школ Челябинска, дети платят по сто рублей с носа

В такую сумму оценено изготовление одного пропуска
Лидия ПЕСКОВА
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Любой ребенок имеет право пройти в школу без пропуска.Любой ребенок имеет право пройти в школу без пропуска.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Родители школяров, что учатся в микрорайоне «Парковый», подали жалобу в городской комитет по делам образования. Мам и пап возмутило, что в школе собирают по сотне рублей за изготовление пропуска с фотографией ребенка.

Когда образовательный центр № 2 решил ввести пропускную систему, родители были рады: при таком подходе они могли не бояться, что в школу попадут посторонние. Однако никто не думал, что нововведение обернется новыми тратами семейного бюджета. К тому же учителя сразу предупредили, что без пропуска ребенка просто не пустят в школу. Получается: если ты не заплатишь за пропуск, в школу тебя не пустят.

— Отстранять от занятий детей без пропуска никто не будет, — заверили «Комсомолку» в городском комитете по делам образования.

Кроме того, директору заведения указали на то, что пропуска должны оформляться на добровольной основе.

В самой школе заверили: деньги со школяров дирекция не собирает. Родителей попросили принести фотографию ученика. Все остальное — инициатива родительского комитета.

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