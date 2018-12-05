2018-12-05T11:32:59+03:00
Общество

Известного ведущего Сергея Стиллавина удивил ларек с бензином в Челябинске

Он снял чудо-заправку на видео
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Стиллавина восхитил челябинский ларек-заправка. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ.Стиллавина восхитил челябинский ларек-заправка. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ.
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Видеоролик о челябинском киоске с бензином, снятый Сергеем Стиллавиным, стремительно набирает популярность. На кадрах шоумен не скрывает эмоций.

— Какое смелое решение! — восклицает Сергей Стиллавин, — Посмотрите, как отлично это выглядит со стороны. Бензин дешевле, чем в Москве.

— Чувак, я хочу себе такой ларек! — кричит за кадром коллега Стиллавина.

Необычную мини-АЗС известный радиоведущий встретил на одной из стоянок недалеко от аэропорта, когда приехал в Челябинск.

Судя по его бурной реакции, Стиллавин и подумать не мог, что в киосках может продаваться не только шаурма или кока-кола, но и бензин.

— Это он еще ларек с «незамерзайкой» на улице Мамина не видел, — пишут в социальных сетях жители Челябинска.

Кстати, такие компактные заправки появились сравнительно недавно. Всего по городу установлено 10 киосков с бензином. Они работают без оператора и пользуются большой популярностью у горожан из-за низкой цены на топливо.

Сергея Стиллавина удивил ларек с бензином в Челябинске.

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