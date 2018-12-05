Коммунальщик из Челябинска получил взятку в полмиллиона за фиктивные работы

5 Дек. 14:09 2018-12-05T14:11:02+03:00

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В суде будет отвечать экс-главный инженер «ЧКТС». Это организация собирала деньги за отопление у жителей Челябинска, пока из-за коррупционного скандала ее не избавили от этой «повинности». По версии следствия, главный инженер коммунальных сетей за несколько месяцев собрал взяток на 533 000 руб.

За эти деньги он закрывал глаза на плохо сделанную работу и подписывал акты якобы все в порядке. Это расценили как получение взятки в крупном размере

— Наложили арест на его имущество на сумму около 47 млн руб. По статье грозит до 12 лет колонии, либо крупный штраф, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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