2018-12-05T14:34:18+03:00
Происшествия

Рецидивист грабил магазины Челябинска по хитрой схеме

Ранее у него уже было криминальном турне по всему Уралу
Андрей АБРАМОВ
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Разбойнику вынесли суровый приговор. Фото: Юлия ПЫХАЛОВАРазбойнику вынесли суровый приговор. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Советском райсуде Челябинска за серию разбоев отвечал курганец. Два с половиной года назад он устроил несколько налетов на небольшие торговые павильоны. Просил продавца достать что-то с полки, а как только сотрудница отворачивалась, он приставлял к ее шее нож и требовал отдавать все ценное.

Добычей налетчика становились мобильники, сережки, выручка из кассы. Всего ущерб оценили в 45 000 руб. За серию разбоев его приговорили к 10,5 годам колонии.

— Отягчающим обстоятельством стал рецидив, поскольку он неоднократно судим за совершение краж и разбоев на территории УрФО. Также в пользу потерпевших судом взыскана сумма причиненного ущерб, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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