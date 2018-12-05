2018-12-05T14:46:20+03:00
Общество

Тракторы и комбайны. С помощью субсидий, установленных губернатором Борисом Дубровским, селяне обновили парк техники

Областной бюджет выделил 2,5 миллиарда рублей
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Новая техника - залог успеха агробизнеса. Фото: tula.kp.ruНовая техника - залог успеха агробизнеса. Фото: tula.kp.ru
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Каждый год по решению губернатора из региональной казны выделяются средства на обновление технопарка агропредприятий и фермеров. Например, в нынешнем году деньги получат 250 хозяйств. Аграрии приобретут 712 единиц техники и оборудования. Цена вопроса — 2 млрд 258 млн руб.

Субсидии по решению губернатора Бориса Дубровского выплачивают с 2015 г. Тогда впервые было выделено 15 млн руб. Они были направлены на частичное возмещение затрат за покупку 59 единиц техники и оборудования.

Через год с помощью субсидий было приобретено 314 машин на сумму 60 млн руб, но процент возмещения был — 4% от стоимости техники.

В 2017 г на модернизацию направлено 200 млн руб, что позволило увеличить объем закупаемой техники до 2 млрд руб, а процент возмещения — до 11,6%.

В 2018 году 250 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств получают субсидии из областного бюджета на покупку 712 единиц техники и оборудования. Общая стоимость приобретаемой с государственной поддержкой техники составила 2 млрд 258 млн рублей.

По мнению губернатора, модернизация технопарка в АПК — это обязательное условие успешного развития отрасли

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